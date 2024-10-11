В то же время вклинивание оккупантов к Покровску Силы обороны могут срезать за зимнюю кампанию. Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что для этого нужно удержать Кураховское направление.

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Что ждет россиян на Покровском направлении

Таким образом украинские защитники смогут восстановить позиции по второй линии обороны – в районе Карловки и подняться до Очеретино.

"Там есть этот механизм, поэтому россияне сейчас пытаются использовать последние сухие недели, чтобы вытеснить Силы обороны с Кураховского "кармана". Сейчас будет большое давление на Курахово, потому что россияне тоже это понимают", – объяснил Свитан.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

По его словам, это такое же оперативное вклинение как Времовский выступ, что его срезали украинские военные за несколько месяцев летней кампании. Итак, такая же ситуация может ждать оккупантов и по Покровскому направлению, ведь удержать фланги клина очень трудно. Особенно, если этот клин обстреливается с обеих сторон.

Оккупанты попытались рассечь Силы обороны на Курщине

В Курской области россияне пытались продавить левый фланг обороны украинских сил – от Снагости до Любимовки. Впрочем, как отмечают наши военные, все удалось отбить и вернуть. Как пояснил Свитан, любой клин, если не удалось сформировать плацдарм, может быть срезан.

Такой тактический клин срезается фланговыми ударами, что здесь и произошло. Это маневровые бои,

– отметил полковник запаса.

Так захватчики пытались перерезать основную линию снабжения между северным и южным группировками Сил обороны, которые движутся в сторону Курчатово. То есть пытались рассечь наши силы.

Ситуация на Курском направлении: смотрите на карте