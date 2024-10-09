В интервью Натальи Мосейчук, бывший командующий войсками США в Европе заметил, что ни одно из этих сравнений ему не нравится. Он считает их неуместными.

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"Если бы мы действительно хотели победить, то применили бы весь инструментарий"

Бен Ходжес напомнил, что в случае с разделением Германии и Кореи были десятки тысяч американских воинов и других союзников, которые должны были оставаться и удерживать позиции между частями разделенных стран.

Я очень сомневаюсь, что американская администрация пойдет на такое развертывание сил. Я не думаю, что это полезные с этой точки зрения модели, если вы не собираетесь туда заводить такие большие войска,

– заметил генерал.

Ходжес выразил уверенность: если Украину заставят отдать хоть что-то, для Европы будет только плохо.

По мнению военного, китайцы от этого научатся. Они увидят, что Запад не имеет воли держаться и выдерживать агрессию против суверенитета, человеческих прав, международного права, свободы навигации.

Ходжес обвинил союзников в том, что они не делают достаточно, чтобы победить.

Мы даже не пытаемся остановить экспорт российских природного газа и нефти в Индию и Китай. Если бы мы действительно серьезно хотели победить, мы бы применили весь экономический инструментарий,

– подчеркнул генерал.

К слову, у Зеленского прокомментировали статью в The Financial Times, где говорилось, что Украине якобы предлагают сильные гарантии безопасности в обмен на молчаливое согласие, что часть ее территорий будет оставаться оккупированной.