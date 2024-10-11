Водночас вклинення окупантів до Покровська Сили оборони можуть зрізати за зимову кампанію. Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що для цього потрібно утримати Курахівський напрямок.

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Що чекає росіян на Покровському напрямку

У такий спосіб українські захисники зможуть відновити позиції по другій лінії оборони – в районі Карлівки та піднятися до Очеретиного.

"Там є цей механізм, тому росіяни зараз намагаються використати останні сухі тижні, щоб витиснути Сили оборони з Курахівської "кишені". Зараз буде великий тиск на Курахове, бо росіяни теж це розуміють", – пояснив Світан.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

За його словами, це таке саме оперативне вклинення як Времівський виступ, що його зрізали українські військові за кілька місяців літньої кампанії. Отже, така ж ситуація може чекати на окупантів і щодо Покровського напрямку, адже утримати фланги клину дуже важко. Особливо, якщо цей клин обстрілюється з обох боків.

Окупанти спробували розсікти Сили оборони на Курщині

У Курській області росіяни намагалися продавити лівий фланг оборони українських сил – від Снагості до Любимівки. Утім, як зазначають наші військові, усе вдалося відбити і повернути. Як пояснив Світан, будь-який клин, якщо не вдалося сформувати плацдарм, може бути зрізаний.

Такий тактичний клин зрізається фланговими ударами, що тут і відбулося. Це маневрові бої,

– зауважив полковник запасу.

Так загарбники намагалися перерізати основну лінію постачання між північним та південним угрупованнями Сил оборони, які рухаються у бік Курчатового. Тобто намагалися розсікти наші сили.

Ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті