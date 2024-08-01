Однако на этом оккупанты не будут останавливаться. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил 24 Каналу, что запланировало российское командование возле Покровска.

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Какие задачи хотят выполнить россияне на Покровском направлении

В интервью для французских изданий президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после неудачного наступления на Харьковщине, главной целью для россиян стал Покровск в Донецкой области. Собственно, говорится не только о захвате Покровска, но и Константиновки, Торецка и Славянска.

У них вообще планы захватить большую часть Украины. На Покровском направлении достаточно сложная ситуация, россияне не останавливаются и продолжают движение почти каждый день. В зависимости от того направления, где они могут продвинуться, где им удается прорвать тот или рубеж, их движение продолжается,

– отметил Александр Коваленко.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Военный обозреватель объяснил, что он бы не разделял Покровское и Торецкое направление, ведь там россияне там одновременно пытаются выполнить четыре задачи:

выйти на левый берег реки Волчья и Карловского водохранилища к северу от трассы 0511: через Новоселовку Первую, Уманское и Яснобродовку. Пока что им это не удается;

и Карловского водохранилища к северу от трассы 0511: через Новоселовку Первую, Уманское и Яснобродовку. Пока что им это не удается; продолжать движение по трассе 0511 так долго, насколько это возможно. После захвата Прогресса, Волчьего и выхода на Веселое, россияне именно этим и занимаются;

так долго, насколько это возможно. После захвата Прогресса, Волчьего и выхода на Веселое, россияне именно этим и занимаются; перерезать логистическую артерию от Покровска на Константиновку, выйдя на трассу 0504 через Воздвиженку;

от Покровска на Константиновку, выйдя на трассу 0504 через Воздвиженку; захватить Торецкую агломерацию и сам город Торецк.

Для выполнения этих четырех задач им нужен огромный ресурс, которого полноценно сейчас в наличии у них нет. Задачи, которые российское командование поставило своим подчиненным, существенно отличается от их возможностей, что будет тормозить весь процесс. На мой взгляд, битва за Торецк будет пиковым моментом 2024 года", – отметил Коваленко.

– отметил Коваленко.

Заметим, что на днях россияне сообщили, что якобы зашли в Торецк и ведут бои на территории города. В ЦПД эту информацию оперативно опровергли.