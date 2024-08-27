Соответствующее распоряжение подписал глава Донецкой областной военной администрации – Вадим Филашкин. Изменения в комендантском часе также будут касаться и Покровской громады.

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Когда будет действовать длинный комендантский час в Покровске

Филашкин отметил, что изменения в комендантском часе в Покровске начнут действовать с 28 августа. Ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.

Председатель Донецкой ОВА также обнародовал список населенных пунктов Покровской громады, на которые распространяется длинный комендантский час.

К этим населенным пунктам относятся:

Покровск;

Родинское;

Роза;

Лисовка;

Гнатовка;

Даченское;

Зеленое;

Новопавловка;

Новоукраинка;

Рог;

Сухой Яр;

Чунишино;

Пушкино;

Желтое.

Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!

– призвал жителей этой громады глава Донецкой области.

К слову, в Донецкой области уже меняли комендантский час 12 августа. Вадим Филашкин отмечал, что, в зависимости от расстояния до фронта, действуют два графика: с 21:00 до 05:00 для отдаленных населенных пунктов и с 17:00 до 09:00 для более близких к линии фронта городов и сел.