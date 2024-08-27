Відповідне розпорядження підписав глава Донецької обласної військової адміністрації – Вадим Філашкін. Зміни у комендантській годині також стосуватимуться і Покровської громади.

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Коли діятиме довга комендантська година у Покровську

Філашкін зазначив, що зміни у комендантській годині у Покровську почнуть діяти від 28 серпня. Обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.

Голова Донецької ОВА також оприлюднив список населених пунктів Покровської громади, на які поширюється довга комендантська година.

До цих населених пунктів відносяться:

  • Покровськ;
  • Родинське;
  • Троянда;
  • Лисівка;
  • Гнатівка;
  • Даченське;
  • Зелене;
  • Новопавлівка;
  • Новоукраїнка;
  • Ріг;
  • Сухий Яр;
  • Чунишине;
  • Пушкіне;
  • Жовте.

Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!
– закликав жителів цієї громади глава Донеччини.

До слова, у Донецькій області вже змінювали комендантську годину 12 серпня. Вадим Філашкін наголошував, що, залежно від відстані до фронту, діють два графіки: з 21:00 до 05:00 для віддалених населених пунктів та з 17:00 до 09:00 для ближчих до лінії фронту міст і сіл.