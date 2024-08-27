Відповідне розпорядження підписав глава Донецької обласної військової адміністрації – Вадим Філашкін. Зміни у комендантській годині також стосуватимуться і Покровської громади.
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Коли діятиме довга комендантська година у Покровську
Філашкін зазначив, що зміни у комендантській годині у Покровську почнуть діяти від 28 серпня. Обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.
Голова Донецької ОВА також оприлюднив список населених пунктів Покровської громади, на які поширюється довга комендантська година.
До цих населених пунктів відносяться:
- Покровськ;
- Родинське;
- Троянда;
- Лисівка;
- Гнатівка;
- Даченське;
- Зелене;
- Новопавлівка;
- Новоукраїнка;
- Ріг;
- Сухий Яр;
- Чунишине;
- Пушкіне;
- Жовте.
Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!
– закликав жителів цієї громади глава Донеччини.
До слова, у Донецькій області вже змінювали комендантську годину 12 серпня. Вадим Філашкін наголошував, що, залежно від відстані до фронту, діють два графіки: з 21:00 до 05:00 для віддалених населених пунктів та з 17:00 до 09:00 для ближчих до лінії фронту міст і сіл.