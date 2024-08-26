Украинские защитники пытаются максимально контролировать все подходы техники для российской армии. Об этом 24 Каналу рассказал офицер 58 ОМПБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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"Работа проводится. Наши пилоты пытаются максимально контролировать все эти подходы техники, которые могут подвезти и БК, и ту же артиллерию. Горячо практически днем и ночью, непрерывно", – сказал он.

Огромные потери врага

Сергей Цехоцкий отметил, что российские военные знают, что позиции находятся под огневым контролем ВСУ. В то же время враг все равно бросает туда группу из 10 оккупантов, ее ликвидируют за десятки минут, и дальше идет новая группа захватчиков. На Покровском направлении так постоянно.

Сегодня оружие перегревается от количества этих штурмов, от ликвидированных оккупантов. Это днем и ночью. Потери по ликвидированным оккупантам и, к сожалению, наших раненых наших действительно отличаются в десятки раз,

– подчеркнул военный.

Эвакуация гражданских из Покровска

Офицер 58 ОМПБр имени Якова Гандзюка заметил, что немало гражданских остается в Покровске, потому что очень верят в ВСУ. Однако он призвал местных выезжать оттуда.

Желательно, чтобы все гражданские выехали. Нам будет лучше и свободнее работать и не подвергать рискам. Когда уже будет очень горячо, тогда они точно будут пытаться уехать. А это уже угроза жизни и так далее,

– объяснил Цехоцкий.

Каждый может эвакуироваться из Покровской общины. Власть, спасатели, волонтеры постоянно помогают людям выехать, предоставляют транспорт, подвозят людей.