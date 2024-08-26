С 24 февраля 2022 года потери врага достигли 608 820 солдат. Однако они могут быть больше, ведь посчитать их в условиях войны трудно.

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Что известно о потерях врага в технике

  • танков – 8551 (+4),
  • боевых бронированных машин – 16648 (+17),
  • артиллерийских систем – 17443 (+47),
  • РСЗВ – 1172 (+1),
  • средства ПВО – 937 (+1),
  • самолетов – 367 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14134 (+39),
  • крылатые ракеты – 2444 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23555 (+80),
  • специальная техника – 2941 (+13).

Втрати ворога 26 серпня 2024 року
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