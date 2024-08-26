С 24 февраля 2022 года потери врага достигли 608 820 солдат. Однако они могут быть больше, ведь посчитать их в условиях войны трудно.

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Что известно о потерях врага в технике

танков – 8551 (+4),

боевых бронированных машин – 16648 (+17),

артиллерийских систем – 17443 (+47),

РСЗВ – 1172 (+1),

средства ПВО – 937 (+1),

самолетов – 367 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14134 (+39),

крылатые ракеты – 2444 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 23555 (+80),

специальная техника – 2941 (+13).



Потери врага 26 августа 2024 года