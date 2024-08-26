З 24 лютого 2022 року втрати ворога сягнули 608 820 солдатів. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати їх в умовах війни важко.
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Що відомо про втрати ворога у техніці
- танків – 8551 (+4),
- бойових броньованих машин – 16648 (+17),
- артилерійських систем – 17443 (+47),
- РСЗВ – 1172 (+1),
- засоби ППО – 937 (+1),
- літаків – 367 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),
- крилаті ракети – 2444 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80),
- спеціальна техніка – 2941 (+13).
Втрати ворога 26 серпня 2024 року