Враг несет на себе еду, воду и боеприпасы, несколько раз в сутки скрывается от украинских БПЛА, что приводит к истощению. Дорога может занимать более суток. Об этом 24 Каналу сообщил военный аналитик Ян Матвеев, добавив, что замедлить наступление оккупантов также помогли украинские контратаки.

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Как операторы FPV-дронов создают проблемы россиянам

Как отметил военный аналитик, украинское командование направило на Покровское направление большое количество операторов FPV-дронов, которые эффективно накрыли весь выступ. Благодаря этому наступление россиян стало на "паузу", в частности из-за уничтоженной техники, перекрывшей дороги.

Армия может быть сильной только тогда, когда есть стабильное снабжение боеприпасов, продуктов и воды. Без этого, даже при наличии большого количества солдат, продвигаться вперед становится сложно. Наоборот, если на передовой слишком много военных, нужно везти много еды. Поэтому проблемы возникают из-за избытка солдат,

– объяснил Матвеев.

Стоит также заметить, что Россия не отказалась от своей тактики массовых штурмов даже ради захвата 100 метров. Для этого нужна мощная логистика, в частности подвоз новых подкреплений. Однако украинские операторы FPV-дронов уничтожают вражескую технику на расстоянии до 18 километров от линии фронта.

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Поэтому российским солдатам приходится проходить это расстояние пешком, неся на себе воду, еду и боеприпасы. Это занимает целый день, а иногда и больше. Поскольку украинские дроны постоянно контролируют ситуацию, враг вынужден прятаться и пережидать, если ему удается выжить. Такие ситуации могут повторяться несколько раз.

Эти трудности значительно усложнили ситуацию для российских подразделений, действующих вблизи Котлиного и Удачного, где они пытаются обойти Покровск,

– подчеркнул Ян Матвеев.

Задержка в наступлении противника также обусловлена украинскими контратаками, во время которых удалось, в частности, освободить село Песчаное. Это не только освобождение территорий и вклинивание в выступление, но и создание дополнительной угрозы для врага. Российские командиры понимают, что если наши войска продолжат наступление в направлении Песчаного и их не остановить, то они смогут перерезать их передовые подразделения, что потребует переброски подкреплений.

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