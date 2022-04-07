Украинский лидер призвал прекратить кормить российскую военную машину. Необходимо действовать решительно.

Заметьте Каждое мое утро начинается с Мариуполя, – Зеленский выступил перед парламентом Греции

Покупая российскую нефть и газ, вы финансируете убийства украинцев. Действуйте решительнее. Хватит кормить российскую военную машину,

– подчеркнул Зеленский.

Роберта Мецола – президент Европарламента также заявила, что зависимость ЕС от энергоресурсов Кремля – это финансирование войны в Украине.

Зеленский мощным роликом обратился к Европе: смотрите видео 18+