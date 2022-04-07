С начала российского вторжения ЕС заплатил России за энергоресурсы 35 миллиардов евро. При этом Украине предоставили вооружение всего на 1 миллиард.

К теме Стефанчук назвал санкции против России, которые коренным образом изменят ситуацию

Мы косвенно финансируем войну, – Метсола

Это то, где мы прямо или косвенно финансируем эту войну,

– отметила Метсола.

Некоторые страны уже решились на отказ от российских энергоресурсов. Метсола отметила, что, несмотря на то, что есть страны, которые 100% зависят от России энергетически, следует все равно не останавливаться.

Президент Европарламента подчеркнула, что Брюссель продолжит поддерживать Украину, в частности, помогать с деньгами и оружием.

СМИ пишут, что эмбарго на российский уголь будет только в августе.

Между тем, СМИ пишут, что ЕС может ввести эмбарго на российский уголь в середине августа. Мол, именно тогда оно вступит в силу. Говорят, что на этом настаивала Германия – основной импортер российского угля в ЕС.