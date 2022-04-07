З початку російського вторгнення ЄС заплатив Росії за енергоресурси 35 мільярдів євро. При цьому Україні надали озброєння всього лише на 1 мільярд.

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Ми опосередковано фінансуємо війну, – Мецола

Це те, де ми прямо чи опосередковано фінансуємо цю війну,

– зазначила Мецола.

Деякі країни уже зважились на відмову від російських енергоресурсів. Мецола зауважила: попри те, що є країни, які 100% залежать від Росії енергетично, слід все одно не зупинятись.

Президентка Європарламенту наголосила, що Брюссель продовжить підтримувати Україну, зокрема допомагати з грошима та зброєю.

ЗМІ пишуть, що ембарго на російське вугілля буде лише в серпні

Тим часом ЗМІ пишуть, що ЄС може ввести ембарго на російське вугілля аж у середині серпня. Мовляв, саме тоді воно набуде чинності. Кажуть, що на цьому наполягала Німеччина – основний імпортер російського вугілля в ЄС.

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