Український лідер закликав припинити годувати російську військову машину. Необхідно діяти рішуче.
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Купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців. Дійте рішучіше. Досить годувати російську військову машину,
– наголосив Зеленський.
Роберта Мецола – президентка Європарламенту – також заявила, що залежність ЄС від енергоресурсів Кремля – це фінансування війни в Україні.
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