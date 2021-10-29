Об этом в эфире 24 канала сказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, бывший главный инженер работал на соответствующую структуру, которая была под влиянием Виктора Медвечука.
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Лещенко: следствие должно установить истину
Лещенко считает, что Медвечук выигрывал в логистике. Именно из-за логистики могла быть большая маржа (разница между ценой и себестоимостью) и более низкая цена.
Я так предполагаю, что деньги делились с Петром Порошенко. Медвечук без Порошенко никогда бы это не совершил. Также за деньги покупали медиа, которые стали орудием информационной войны против Украины со стороны кума Путина.
По наблюдениям бывшего нардепа, делом руководили 1 или 2 политические персоны. Следствие должно установить истину о том, кто давал указания срезать трубу: или Медвечук, или Порошенко.
Россия получила пользу от дела
По мнению Лещенко, Медвечук не записывал себя в акционеры. Однако предприятие находилось под его политическим, идеологическим и неформальным руководством.
"Дизельная труба стала главным каналом поставки Медвечука на украинский рынок дизельного топлива от российской компании", – отметил бывший депутат.
По замечанию журналиста, именно Россия позволяла получить компании большую долю на рынке. Дело в том, что поставлять по трубе дешевле, чем возить автотранспортом, цистернами по железной дороге или любым другим способом.
Сергей Лещенко о "трубе Медвечука": смотрите видео
Главный инженер может молча "отсидеть"
По словам Лещенко, единственный совет по этому делу – это то, чтобы главный инженер, который будет на скамье подсудимых, указал на того, кто дал ему указание. Также он должен объяснить мотивы.
"Без показаний ключевых фигурантов – это сделать будет сложнее. Не берите чужой грех на душу. Не отсиживайте в тюрьме срок, который должны отсиживать те, кто на этом зарабатывали миллиарды", – подытожил журналист.
"Труба Медвечука": главное
- Нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" называют "трубой Виктора Медведчука", ведь его контролировали компании из окружения пророссийского олигарха.
- Работа нефтепровода приносила куму Владимира Путина прибыли, которые направляли на финансирование боевиков на Донбассе.
- Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля 2021 года поручил вернуть трубу в государственную собственность.