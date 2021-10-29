Об этом в эфире 24 канала сказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, бывший главный инженер работал на соответствующую структуру, которая была под влиянием Виктора Медвечука.

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Лещенко: следствие должно установить истину

Лещенко считает, что Медвечук выигрывал в логистике. Именно из-за логистики могла быть большая маржа (разница между ценой и себестоимостью) и более низкая цена.

Я так предполагаю, что деньги делились с Петром Порошенко. Медвечук без Порошенко никогда бы это не совершил. Также за деньги покупали медиа, которые стали орудием информационной войны против Украины со стороны кума Путина. Сергей Лещенко Журналист и депутат VIII созыва

По наблюдениям бывшего нардепа, делом руководили 1 или 2 политические персоны. Следствие должно установить истину о том, кто давал указания срезать трубу: или Медвечук, или Порошенко.

Россия получила пользу от дела

По мнению Лещенко, Медвечук не записывал себя в акционеры. Однако предприятие находилось под его политическим, идеологическим и неформальным руководством.

"Дизельная труба стала главным каналом поставки Медвечука на украинский рынок дизельного топлива от российской компании", – отметил бывший депутат.

Заметьте! Дизельное топливо в то время имело почти 40% всего импорта в Украину. Все дизель использовали в аграрном секторе, а также применяли обычные водители в железнодорожном транспорте.

По замечанию журналиста, именно Россия позволяла получить компании большую долю на рынке. Дело в том, что поставлять по трубе дешевле, чем возить автотранспортом, цистернами по железной дороге или любым другим способом.

Сергей Лещенко о "трубе Медвечука": смотрите видео

Главный инженер может молча "отсидеть"

По словам Лещенко, единственный совет по этому делу – это то, чтобы главный инженер, который будет на скамье подсудимых, указал на того, кто дал ему указание. Также он должен объяснить мотивы.

"Без показаний ключевых фигурантов – это сделать будет сложнее. Не берите чужой грех на душу. Не отсиживайте в тюрьме срок, который должны отсиживать те, кто на этом зарабатывали миллиарды", – подытожил журналист.

"Труба Медвечука": главное