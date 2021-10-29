Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. За його словами, колишній головний інженер працював на відповідну структуру, яка була під впливом Віктора Медвечука.

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Лещенко: Слідство має встановити істину

Лещенко вважає, що Медвечук вигравав у логістиці. Саме через логістику могла бути більша маржа (різниця між ціною й собівартістю) і нижча ціна.

Я так припускаю, що гроші ділились із Петром Порошенком. Медвечук без Порошенка ніколи б це не вчинив. Також за гроші купували медіа, які стали знаряддям інформаційної війни проти України зі сторони кума Путіна. Сергій Лещенко Журналіст та депутат VIII скликання

За спостереженнями екснардепа, справою керували 1 або 2 політичні персони. Слідство має встановити істину того, хто давав вказівки зрізати трубу: або Медвечук, або Порошенко.

Росія отримала користь від справи

На думку Лещенка, Медвечук не записував себе в акціонери. Проте підприємство перебувало під його політичним, ідеологічним та неформальним керівництвом.

"Дизельна труба стала головним каналом постачання Медвечука на український ринок дизельного палива від російської компанії", – відзначив колишній депутат.

Зауважте! Дизельне паливо у той час мало майже 40% всього імпорту в Україну. Увесь дизель використовували в аграрному секторі, а також застосовували звичайні водії у залізничному транспорті.

За зауваженням журналіста, саме Росія дозволяла отримати компанії велику частку на ринку. Річ у тім, що постачати по трубі дешевше, аніж возити автотранспортом, цистернами по залізниці чи у будь-який інший спосіб.

Сергій Лещенко про "трубу Медвечука": дивіться відео

Головний інженер може мовчки "відсидіти"

За словами Лещенка, єдина порада у цій справі – це те, щоб головний інженер, який буде на лаві підсудних, вказав на того, хто дав йому вказівку. Також він має пояснити мотиви.

"Без свідчень ключових фігурантів – це зробити буде складніше. Не беріть чужий гріх на душу. Не відсиджуйте в тюрмі строк, який мають відсиджувати ті, хто на цьому заробляли мільярди", – підсумував журналіст.

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