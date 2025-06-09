Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что говорится о европейских союзниках. Именно они могли бы покупать оружие в США не только для себя.

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Как Украина может получать оружие от США

Политолог объяснил, что сейчас вариант ленд-лиза для Украины не является актуальным. Для этого нужно, чтобы США выделили средства и заложили их в свой бюджет. А администрация Дональда Трампа не рассматривает идею лишних расходов для себя, она пытается экономить на различных программах, ведь имеет ограниченный бюджет.

Одним из реальных вариантов закупки оружия в Штатах является инвестиционный фонд, который будет поддерживаться Корпорацией финансирования развития. Однако пока это довольно далекая перспектива, ведь он должен заработать до конца 2025 года.

Самый перспективный вариант сейчас – закупка оружия через наших европейских партнеров. То есть они покупают американское оружие в широких объемах – часть себе, часть нам,

– подчеркнул он.

24 – 25 июня в Гааге должен пройти саммит НАТО. Фесенко предположил, что страны Альянса рассмотрят на нем увеличение собственных оборонных расходов, часть из которых будет для финансирования вооружения Украины.

Политолог добавил, что после операции "Паутина" США могли отложить идею о возобновлении поставок оружия нашей стране, если она у них была. Не исключено, что эта тема снова будет популярной, ведь предоставление оружия нам – это экономический интерес Штатов. Более того, это никак бы не повлияло на переговорный процесс, который боится испортить президент США таким образом.