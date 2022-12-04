В условиях отсутствия света украинцам приходится часто пользоваться генераторами. Но в ЦСК отмечают, что не следует пренебрегать безопасностью, ведь она зависит и от условий хранения горючего.
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Как хранить горючее дома
Как отмечается, заводской бензин с содержанием этанола до 5% может храниться до года. Вместо этого бензин из мини-НПЗ можно хранить не дольше месяца.
А вот бензин с большим содержанием этанола (свыше 30%) вообще не годится для длительного хранения.
Советы для безопасного хранения горючего: Фото / SPRAVDI
Как выбрать генератор: главное
- При выборе генератора для личного дома в первую очередь необходимо осознать, какие из особенностей этой техники являются важнейшими в именно ваших условиях.
- Лучше выбирать генератор с некоторым запасом мощности, так как в будущем может потребоваться подключение дополнительного потребителя оборудования, которое не было учтено при планировании.
- Чтобы значительно продлить эксплуатационный срок, следует учитывать необходимый минимум нагрузки аппарата – это 20% мощности в случае с бензиновым, и 25%, если это дизельный мотор.
- При стандартном наборе электроприборов достаточный минимум мощности 2 киловатт. Если хотите, чтобы полноценно работали все устройства в доме на 3-4 человека, выбирайте электрогенератор не менее 5 киловатт. С ним вы закроете потребность в обеспечении энергией стандартных потребителей.