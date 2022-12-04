В умовах відсутності світла українцям доводиться часто користуватися генераторами. У ЦСК наголошують, що не слід нехтувати безпекою, адже вона залежить і від умов зберігання пального.

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Як зберігати пальне вдома

Як зазначають, заводський бензин зі вмістом етанолу до 5% може зберігатися до року. Натомість бензин із міні-НПЗ можна зберігати не довше місяця.

А от бензин із великим вмістом етанолу (понад 30%) узагалі не придатний для тривалого зберігання.

Поради для безпечного зберігання пального: Фото / SPRAVDI

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