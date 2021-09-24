Вчерашние эксперты по выходу американских войск из Афганистана сегодня взялись за криминалистику и стали обьяснять – кто и почему покушался на Шефира. Со всех щелей полилось и в России.

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Под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В машину было выпущено около 18 пуль, однако сам политик, против которого, вероятно, и было направлено это покушение, уцелел. Ранения получил только водитель.

Полиция рассматривает 3 основные версии покушения на друга Зеленского. В том числе есть версия о причастности к произошедшему иностранных спецслужб.



Обстрелянное авто Шефира / Фото пресс-службы Нацполиции

Дует имени "Корабельной Сосны" – Корниенко и Арахамия – только посмели об этом предположить. Как на федеральных каналах Кремля сразу же заговорили.

Пропагандистам на руку покушение на Шефира

Чем лягло на руку федеральным пропагандистам покушение на друга президента в Украине? Это великолепный повод для того, чтобы поиграть в напёрстки общественным вниманием внутри России.

С 17 по 19 сентября в России прошли трехдневные, если их так можно назвать, "выборы" депутатов Государственной думы. Наблюдатели по всей стране зафиксировали массовые вбросы бюллетеней и другого рода различные фальсификации.

В сети можно найти десятки видео, на которых видно, как неизвестные люди – а иногда и члены избирательных комиссий – заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция задерживала не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксировали вбросы.

Обратите внимание! Голосование прошло с нарушением международного права. Страны ЕС, США и Великобритания не признают итоги и сам процесс голосования на выборах в Госдуму России на территории оккупированного Крыма.

"Гвоздём" этих выборов стало "голосование онлайн", которое значительно увеличило площадь поля для фальсификаций. Физик Сергей Шпилькин, который уже более 10 лет занимается анализом электоральной статистики в России, подсчитал, что реально "Единая Россия" получила максимум 33%, а не 50.

Подобную информацию подтверждают и наблюдатели. Член совета движения "Голос" Роман Удот в интервью "Настоящему Времени" заявил, что система электронного голосования, которая применялась в Москве "нарушает примитивные законы математики".

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Он сообщил, что бюллетеней было выдано на 78 тысяч меньше, чем получено голосов. Что, как вы понимаете, физически невозможно.

Тема про покушение на окружение президента Украины – это прекрасная возможность увести внимание людей от насущных проблем. Какая разница, кто тут чутка смухлевал, когда у соседей такое происходит? Да, у власти одни и те же, зато по ним не стреляют.

На федеральных каналах моментально с неистовой силой стали мусолить тему высокого уровня беспредела и бандитизма в Украине. Только с пропагандой нужно быть аккуратным, с лёгкостью можно "перепропогандить".

Ведь когда привык рассказывать, что у вас всё самое лучшее, то даже в таких историях работаешь по накатанной. В итоге, оказалось, что бандитизм в Украине, конечно, жуткий, но в один момент пропагандисты стали доказывать, что он все равно не такой потрясающий как в России.