Дума как была собранием бесполезных мерзавцев, так и останется. А все потому, что в России давно уже избран свой, как они считают – особый – путь развития.

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Особого в нем ровным счетом ничего: оголтелый вождизм, ксенофобия и коррупция, составляющие рецепт этого пути, в любых возможных пропорциях, смешивались самыми разными людьми в самых разных странах.

Вождизм – ключевой элемент таких систем.

Заметьте, ни у одной из прошедших в российскую Думу партий нет никакой четкой идеологии, кроме обожания Путина.

Особняком тут стоят коммунисты, которым иногда разрешают покритиковать власть, но так, больше для вида. В общем, и они давно уже променяли мировую большевистскую революцию на кожаные салоны мерседесов и рябчиков в шампанском.

Владимир Путин / Фото Getty Images

450 бездельников

Называемая на западный манер парламентом, то есть, местом для обсуждений и дискуссий, российская Дума на деле таковой не является. Ни прений, ни споров там давно нет, только сплошной – часто единогласный – одобрямс всем, спускаемым из администрации президента решениям.

450 бездельников, каждый из которых получает зарплату 20 учителей, каждому из которых положена машина, квартира, штат помощников и прочие приятные штуки – вот эти 450 бездельников ни заняты ровным счетом ничем.



450 бездельников, каждый из которых получает зарплату 20 учителей / Фото пресс-службы Думы

Они просто подмахивают, даже не вникая, любые, даже самые кошмарные инициативы Кремля:

запретить иностранцам усыновлять сирот и обречь детей на мрак детского дома? Пожалуйста.

Узаконить оккупацию чужих территорий и легитимизировать войну? Милости просим.

Эти идиоты даже не понимают, что их используют, их подставляют и превращают в козлов отпущения.

Путин не воспользовался опытом своих коллег по диктаторскому ремеслу – Каддафи, Бокассы или Иди Амина, которые просто разогнали парламенты в своих странах и стали там единоличными правителями.

Путину нужны сообщники

Нет, ему нужны сообщники – люди, которые, если не примут на себя всю вину, если Путину вдруг изменит фортуна, то хотя бы разделят с ним ответственность за всю ту прорву преступлений, что успела совершить кремлевская хунта за два десятка лет.

В нормальных демократических странах парламент – это главный законодательный орган. Место, где рождаются правила, по которым живет страна. Но в России есть только один человек, который выдумывает такие правила, поэтому с законодательной точки зрения Дума вообще не нужна.

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А вот в качестве ширмы, за которой обстряпываются разные мерзкие делишки, она, как сейчас, кажется кремлевской хунте, незаменима. В случае чего – все можно будет свалить на нее.

"Это не я" – будет визжать Путин если, а скорее даже, когда его припрут к стенке насчет оккупации Крыма. "Это они там в Думе проголосовали".

"Это не ко мне" – будет отбиваться он, когда придет время отвечать за ковровые бомбардировки сирийских городов. "Это в парламенте утвердили решение отправить туда самолеты". "Отказались бы утверждать – не было бы никаких бомбардировок" – наверняка будет рассказывать он.

Госдума – пустая трата денег

То есть, это с точки зрения нормального человека, Госдума – пустая трата денег, которые просто прожираются толпой ненасытных депутатов.

Для кремлевской хунты – это потенциальный громоотвод, 450 добровольных сообщников, открыто и не таясь утверждающих от своего лица любые путинские хотелки.

Именно поэтому Кремль годами занимается подтасовками и фальсификациями, убивает и сажает оппозиционеров – все это делается для того, чтобы ширма продолжала исправно работать так, как задумано Путины, а не принялась вдруг всерьез обсуждать законопроекты.

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Разочарую Путина и его ближайшее окружение: из-за этой ширмы так торчат их уши, что не заметить то, что именно они были идеологами и вдохновителями преступлений, просто невозможно.

Конечно, сотням на все согласных болванчиков, сидящих и сидевших в Думе, тоже придется отвечать за поддержку войны и оккупации, за распространение мракобесия и ненависти, но с главным обвиняемым уже давно все понятно. Только он этого пока из-за ограниченности своей еще не понял.