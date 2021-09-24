Вчерашние эксперты по выходу американских войск из Афганистана сегодня взялись за криминалистику и стали обьяснять – кто и почему покушался на Шефира. Со всех щелей полилось и в России.
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Под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В машину было выпущено около 18 пуль, однако сам политик, против которого, вероятно, и было направлено это покушение, уцелел. Ранения получил только водитель.
Полиция рассматривает 3 основные версии покушения на друга Зеленского. В том числе есть версия о причастности к произошедшему иностранных спецслужб.
Обстрелянное авто Шефира / Фото пресс-службы Нацполиции
Дует имени "Корабельной Сосны" – Корниенко и Арахамия – только посмели об этом предположить. Как на федеральных каналах Кремля сразу же заговорили.
Пропагандистам на руку покушение на Шефира
Чем лягло на руку федеральным пропагандистам покушение на друга президента в Украине? Это великолепный повод для того, чтобы поиграть в напёрстки общественным вниманием внутри России.
С 17 по 19 сентября в России прошли трехдневные, если их так можно назвать, "выборы" депутатов Государственной думы. Наблюдатели по всей стране зафиксировали массовые вбросы бюллетеней и другого рода различные фальсификации.
В сети можно найти десятки видео, на которых видно, как неизвестные люди – а иногда и члены избирательных комиссий – заталкивают пачки с бюллетенями в урны. При этом полиция задерживала не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксировали вбросы.
"Гвоздём" этих выборов стало "голосование онлайн", которое значительно увеличило площадь поля для фальсификаций. Физик Сергей Шпилькин, который уже более 10 лет занимается анализом электоральной статистики в России, подсчитал, что реально "Единая Россия" получила максимум 33%, а не 50.
Подобную информацию подтверждают и наблюдатели. Член совета движения "Голос" Роман Удот в интервью "Настоящему Времени" заявил, что система электронного голосования, которая применялась в Москве "нарушает примитивные законы математики".
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Он сообщил, что бюллетеней было выдано на 78 тысяч меньше, чем получено голосов. Что, как вы понимаете, физически невозможно.
Тема про покушение на окружение президента Украины – это прекрасная возможность увести внимание людей от насущных проблем. Какая разница, кто тут чутка смухлевал, когда у соседей такое происходит? Да, у власти одни и те же, зато по ним не стреляют.
На федеральных каналах моментально с неистовой силой стали мусолить тему высокого уровня беспредела и бандитизма в Украине. Только с пропагандой нужно быть аккуратным, с лёгкостью можно "перепропогандить".
Ведь когда привык рассказывать, что у вас всё самое лучшее, то даже в таких историях работаешь по накатанной. В итоге, оказалось, что бандитизм в Украине, конечно, жуткий, но в один момент пропагандисты стали доказывать, что он все равно не такой потрясающий как в России.