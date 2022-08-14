Недавно СБУ задержала киллеров российских спецслужб , которые планировали убить министра обороны Алексея Резникова и руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал об этом больше.

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Это уже не первое покушение на Кирилла Буданова. Это покушение, как и все предыдущие, было неудачным. Я думаю, что и другие киллеры и наемники должны понимать, что им ничего не светит,

– отметил Андрей Юсов.

"Значит, хорошо работают"

Юсов отметил, что это высокий показатель и оценка эффективной работы для министра обороны и главы Главного управления разведки МО, если агрессор пытается таким образом их устранить.

В то же время мы должны понимать, что Россия ведет бесчестную войну в Украине. В частности, войну против гражданского населения, против женщин и детей, а потому ожидать от врага можно чего угодно.

Очевидно, что в этой бесчестной войне используются и такие инструменты, как наемные убийцы и киллеры. Украина к этому должна быть готова. Судя по эффективной работе спецслужб, такая готовность есть,

– подчеркнул Юсов.

К слову, кроме министра обороны и руководителя разведки, киллеры хотели убить известного украинского активиста, имя которого не упоминается. За убийство каждой цели российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США.

Больше об этом – как СБУ задержала киллеров: смотрите видео