Нещодавно СБУ затримала кілерів російських спецслужб, які планували вбити міністра оборони Олексія Резнікова та керівника ГУР МО України Кирила Буданова. Представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов розповів про це більше.

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Це вже не перший замах на Кирила Буданова. Цей замах, як і всі попередні, був невдалим. Я думаю, що й інші кілери та найманці мають розуміти, що їм нічого не світить,

– зазначив Андрій Юсов.

"Значить, добре працюють"

Юсов зауважив, що це високий показник і оцінка ефективної роботи для міністра оборони та для очільника Головного управління розвідки МО, якщо агресор намагається у такий спосіб їх усунути.

Водночас ми повинні розуміти, що росія веде безчесну війну в Україні. Зокрема, війну проти цивільного населення, проти жінок і дітей, а тому очікувати від ворога можна будь-чого.

Очевидно, що в цій безчесній війні використовуються і такі інструменти як наймані вбивці та кілери. Україна до цього має бути готова. Судячи з ефективної роботи спецслужб, така готовність є,

– наголосив Юсов.

До слова, окрім міністра оборони та керівника розвідки кілери хотіли вбити відомого українського активіста, ім'я якого не згадується. За вбивство кожної цілі російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США.

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