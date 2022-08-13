Раненого во время покушения Салмана Рушди подключили к ИВЛ: писатель может остаться без глаза

После покушения британский писатель Салман Рушди находится в больнице. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

После покушения Салман Рушди не может говорить. Кроме того, есть угроза того, что писатель останется без глаза.

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Писатель получил серьезные травмы

Во время нападения на сцене университета в штате Нью-Йорк злоумышленник нанес Салману Рушди несколько ударов ножом в живот и шею. Поэтому у писателя повреждена печень и нервы на руке.

Художник прооперирован в больнице и сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу Рушди доставили на вертолете.

Нападавшего задержали

Правоохранители задержали нападавшего – им оказался 24-летний Хади Матар из Фревью, штата Нью-Джерси. Однако пока ему не предъявлено никаких обвинений.

Накануне очевидцы покушения на Рушди, которых в зале университета было немало, утверждали, что злоумышленник во время нападения находился в маске.

Покушение на Рушди: главное

12 августа британский писатель индийского происхождения Салман Рушди прибыл в Институт Чатокуа, где должен был выступить с лекцией. Однако этому помешал выбежавший на сцену нападающий, нанесший удары ножом 75-летнему художнику.

Следует отметить, что за убийство Рушди назначено вознаграждение. В 2012 году полуофициальный иранский религиозный фонд увеличил награду за убийство Рушди с 2,8 до 3,3 миллионов долларов. В 2016 году государственные СМИ Ирана добавили еще 600 тысяч долларов в вознаграждение за убийство писателя.

Причиной этого стал его роман "Сатанинские стихи", который мусульмане считают кощунством. В 1988 году в Иране запретили эту книгу, а год спустя тогдашний лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни выдал фетву, то есть разрешение на убийство писателя.

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