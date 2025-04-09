Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, мужчина родился в Крыму, но в 2015 году переехал в Белгород. Уже во время полномасштабной войны он пешком перешел границу в Харьковскую область. Мужчина ненавидит Украину и увлекается российской идеологией. На этом фоне его завербовали спецслужбы врага.

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Ему обещали 50 тысяч долларов

По словам Черненко, российский агент убил украинского военного. Также он бросил гранату в сторону администрации Шевченковского района Харькова. А впоследствии – заложил взрывное устройство в здание медико-социальной комиссии МСЭК Шевченковского района. А еще – поджег два военных автомобиля в Харькове.

Мужчина сам рассказал на допросе, что получать гонорары от ФСБ. Некоторые задачи он делал просто бесплатно.

За убийство начальника Харьковской ОВА ему обещали 50 тысяч долларов, а за начальника Дергачевской городской администрации – 40 тысяч долларов. Убийца очень ненавидит Украину. Дословно говорит, что хочет заехать на танке в Харьков и уничтожить всех,

– рассказал руководитель Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Агент гордится, что работает на российские спецслужбы, и считает себя едва ли не "героем". Ему грозит пожизненное заключение.

Добавим, российского агента задержали в электричке, когда он собирался уехать из Харькова и залечь на дно. Ему инкриминируют совершение целого перечня преступлений, среди которых есть государственная измена, умышленное убийство, диверсии, террористические акты и т.д. Сейчас он находится под стражей без права на залог.