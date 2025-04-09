Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, чоловік народився в Криму, але у 2015 році переїхав до Бєлгорода. Вже під час повномасштабної війни він пішки перейшов кордон до Харківської області. Чоловік ненавидить Україну та захоплюється російською ідеологію. На цьому тлі його завербували спецслужби ворога.

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Йому обіцяли 50 тисяч доларів

За словами Черненко, російський агент вбив українського військового. Також він кинув гранату в бік адміністрації Шевченківського району Харкова. А згодом – заклав вибуховий пристрій до будівлі медико-соціальної комісії МСЕК Шевченківського району. А ще – підпалив два військових автомобілі у Харкові.

Чоловік сам розповів на допиті, що отримувати гонорари від ФСБ. Деякі завдання він робив просто безкоштовно.

За вбивство начальника Харківської ОВА йому обіцяли 50 тисяч доларів, а за начальника Дергачівської міської адміністрації – 40 тисяч доларів. Вбивця дуже ненавидить Україну. Дослівно каже, що хоче заїхати на танку в Харків і знищити всіх,

– розповів керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Агент пишається, що працює на російські спецслужби, та вважає себе ледь чи не "героєм". Йому загрожує довічне ув'язнення.

Додамо, російського агента затримали в електричці, коли він збирався виїхати з Харкова та залягти на дно. Йому інкримінують вчинення цілого переліку злочинів, серед яких є державна зрада, умисне вбивство, диверсії, терористичні акти тощо. Зараз він перебуває під вартою без права на заставу.