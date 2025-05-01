На Стерненко уже не впервые совершили покушение: что известно о предыдущих нападениях

На активиста, общественного деятеля и волонтера Сергея Стерненко 1 мая совершили нападение. Однако, это не первое покушение на его жизнь.

Стерненко пережил еще три нападения в 2018 году. Что известно об этих покушениях – сообщает 24 Канал.

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На Стерненко ранее совершали покушения

С 2014 года Сергей Стерненко был активным участником Революции Достоинства, а также возглавлял "Правый сектор" в Одессе. Кроме того, он давал отпор пророссийским боевикам в Одессе.

После активной общественной деятельности на него был совершен ряд покушений. Так, в феврале 2018 года неизвестные напали на Стерненко возле собственного дома и жестоко избили. Тогда активист получил травмы и неделю провел в больнице. Это было первое покушение на жизнь волонтера. Тогда Стерненко утверждал, что имеет две версии нападения на него: первая – российские спецслужбы, вторая – причастность местных властей. В частности активист считал, что причастным может быть Геннадий Труханов – действующий мэр Одессы.

Третье покушение на жизнь Стерненко также произошло в мае 2018 года. Тогда волонтер получил сотрясение мозга и резаную рану руки. Также Стерненко ранил нападавшего – Ивана Кузнецова. Ранение оказалось смертельным и на следующий день нападавший скончался в больнице.

Сначала это дело расследовали как нападение на активиста, однако впоследствии его переквалифицировали как "убийство". Стерненко сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. Рассмотрение дела продолжалось до 2023 года. В декабре того года Приморский районный суд закрыл дело о самозащите и снял со Стерненко все обвинения в умышленном убийстве.

В четверг, 1 мая 2025 года, на Стерненко совершили уже 4 покушение. Женщина пыталась убить активиста из огнестрельного оружия. К счастью, Стерненко получил легкое ранение, перенес операцию и сейчас его жизни ничего не угрожает. Сам волонтер считает, что заказчиком его убийства является Россия.