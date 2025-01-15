На Зеленского готовилось покушение: грозит ли что-то главе государства сейчас

Ранее стало известно, что на президента Зеленского готовилось покушение. В Управлении государственной охраны Украины ответили, готовятся ли новые покушения.

Начальник Управления Государственной охраны Украины Алексей Морозов дал интервью Укринформу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что известно о покушениях на Зеленского

Фактов о подготовке покушений на президента Украины Владимира Зеленского пока нет. Однако ранее такая попытка была.

Вы знаете, что покушение на президента готовилось, ведется расследование этого дела. Подозреваемые находятся в следственном изоляторе СБУ. Там проводятся определенные процессуальные действия,

– отметил Морозов.

Сейчас такие попытки удается предотвращать. Государственная охрана, отмечает Морозов, – это сложная многоуровневая система мероприятий – от получения информации до осуществления физической охраны.

Он отметил эффективное сотрудничество Управления государственной охраны с другими структурами: Службой безопасности Украины, Национальной полицией и Министерством внутренних дел.

"Мы плодотворно сотрудничаем со Службой безопасности Украины, с Национальной полицией, с Министерством внутренних дел. У нас происходит активный обмен информацией. Помогают и иностранные партнеры. Если у них есть информация о потенциальных угрозах для наших лиц, они, конечно, нас информируют. Кстати, обмен информацией – это одно из основных направлений международного сотрудничества Управления", – отметил Алексей Морозов.