В октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина. Друзья погибшей считали, что в ее смерти виноват первый заместитель Министра и решили его убить, передает 24 Канал.

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Новые детали преступления

Теперь стало известно, что к покушению на чиновника причастны еще два человека. Это житель Киева и его знакомый милиционер. Во время подготовки задуманного злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте жительства чиновника и его семьи. Тот, свою очередь, получил ее от знакомого правоохранителя, который имел доступ к закрытым базам данных.

Правоохранителю и гражданскому гражданину сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.