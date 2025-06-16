У жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Друзі загиблої вважали, що у її смерті винен перший заступник Міністра та вирішили його вбити, передає 24 Канал.

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Нові деталі злочину

Тепер стало відомо, що до замаху на посадовця причетні ще двоє осіб. Це мешканець Києва та його знайомий правоохоронець. Під час підготовки задуманого зловмисники отримали від киянина інформацію про місце проживання посадовця та його родини. Той, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних.

Правоохоронцю та цивільному громадянину повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.