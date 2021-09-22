У подальшому міжнародне розслідування встановило винних росіян та колаборантів, а дітолюбивій блогер (проросійський пропагандист Анатолій Шарій – ред.) був задокументований на отриманні грошей від співробітників російських спецслужб. Ось такий дивний "збіг".

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Сьогодні відбулася аналогічна ситуація. Щойно пролунали постріли по машині Шефіра, а поліція не встигла провести слідчі дії, згаданий вище дітолюбивий блогер вже записав, змонтував і виклав 2 викривальних відео, в одному з яких звучить коментар ще одного великого друга Росії – депутата Шевченка. Знову "збіг"?

Версія дітолюбивого блогера про те, що Шефір зазвичай їздить сам за кермом, тож стріляли в нього, не витримує жодної критики, адже засідка завжди координується ззовні, ведеться спостереження, підтримується зв'язок між спостерігачами та стрілками.

Важко припустити, що злочинці не знали, скільки людей у машині і хто сидить за кермом. І якби дітолюбивий блогер мав хоча б елементарну освіту, він би це знав.

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Я маю власні версії того, що сталось з Шефіром, але поки що притримаю їх і поспостерігаю за інформполем, в якому знову почалися напрочуд дивні синхрони між ультрапатріотами і ватою. Розумію, що спільний ворог єднає, але не можна аж настільки зливатися з російськими пропагандистами.

Краще повторю владі те, про що говорю вже 7 років:

закрийте кордони з Росією та Білоруссю,

забороніть в'їзд всім російським громадянам,

депортуйте всіх громадян Мордору за винятком тих, хто вже отримав політичний притулок або перебуває в процесії набуття нашого громадянства.

Інакше такі феєрверки будть щодня.