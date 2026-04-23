В СБУ заявили об участии полицейского в подготовке покушения на Стерненко

СБУ раскрыла новые детали покушения на волонтера и советника министра обороны Сергея Стерненко, которое произошло 1 мая 2025 года. По данным следствия, к сбору информации о передвижении жертвы был причастен сотрудник полиции.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью "Цензор.нет".

Какие детали покушения раскрыло СБУ?

По словам Швеца, нападение было организовано в рамках более широкой диверсионной кампании российских спецслужб, которые активно ищут исполнителей для терактов в Украине.

Отдельную роль в подготовке преступления, по данным СБУ, сыграл сотрудник полиции. Он, используя систему городского видеонаблюдения "Безопасный город", собирал и передавал информацию о передвижении и места пребывания Стерненко.

Система может фиксировать изображения с тысяч камер по Киеву и распознавать людей,

– отметил Швец, комментируя механизм сбора данных.

Исполнительницей покушения стала 45-летняя женщина из Одесской области, которую, по данным следствия, дистанционно завербовали российские спецслужбы через интернет. Ее убедили действовать под видом "легкого заработка", а впоследствии – через манипуляции, в частности переписки с лицом, которая выдавала себя за сотрудника СБУ.

Подозреваемой сообщили, что Стерненко якобы сотрудничает с ФСБ, а также причастен к обстрелам Киева. СБУ также отмечает, что расследование относительно возможного соучастия других лиц, в частности в правоохранительных органах, продолжается.

Фигурантка дела обвиняется по статьям 111, 115, 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). Женщине грозит до 15 лет заключения.

Что еще установило следствие?