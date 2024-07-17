На Дональда Трампа уже совершили покушение 13 июлятогда во время стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения. По словам самого священника, он молился за безопасность Трампа, "потому что есть люди, которые хотят его застрелить".

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Священник молился за безопасность Трампа

Представители кампании Трампа связались с Джейсоном Чарроном, за несколько дней до митинга и попросили его помолиться за благословение перед речью Трампа. В молитве Чаррон просил у Бога об остановке кризиса в США и во всем мире.

Некоторые люди спрашивали меня, что я пережил, и я сказал, что я только что встретился с ним (с Трампом, – 24 Канал), и он выйдет на сцену очень скоро. Я сказал, что сделал свою часть работы, то есть я помолился. Но теперь они должны были молиться за его безопасность, потому что есть люди, которые хотят его застрелить,

– рассказал Чаррон в интервью.

Священник также вспомнил ситуацию с Папой Римским Иоанном Павлом II. По словам Чаррона, Папу Римского едва не убили в годовщину 1-го Фатимского откровения 13 мая, но пуля прошла в миллиметрах от жизненно важных органов, и Трампа также "она прошла в миллиметрах".

Отец Чаррон является священником Украинской католической церкви Святой Троицы в Карнеги, Пенсильвания. Он ведет активную борьбу против абортов, работает над основанием святыни Покрова Пресвятой Богородицы в Питтсбурге, посвященной благодарности за отмену решения Верховного суда США 1973 года, которое защищало право на аборт.

Сейчас Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу на предвыборном митинге бывшего президента Дональда Трампа, как покушение на убийство и как возможный внутренний террористический акт. Отмечают, что на этом этапе расследования в ФБР считают, что нападавший на Трампа действовал самостоятельно.