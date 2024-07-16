Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, заметив, что сейчас Трамп задает тон предвыборной кампании.

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Изменит ли покушение на Трампа позицию демократов по Байдену

Дональд Трамп увидел дополнительную возможность и будет активно использовать этот факт в своей предвыборной кампании. В частности, он уже вызвал на слушания в Палате представителей главу секретной службы.

Они активно будут качать тему, что якобы был заговор демократов против Дональда Трампа, мол, Демократическая партия хотела убрать конкурента, потому что проигрывает выборы,

– сказал Загородний.

Трамп будет обвинять действующую власть, что якобы был заговор против него. В то же время демократы будут вынуждены постоянно оправдываться по поводу этого события.

Вряд ли это событие заставит Байдена сняться с выборов. К тому же его физическое состояние всех будет беспокоить, а на его фоне Трамп выглядит гораздо живее,

– отметил политолог.

По его мнению, неудачное покушение на Трампа будет одной из топ тем предвыборной кампании кандидата от республиканцев. Они будут прокачивать эту тему еще минимум месяц.