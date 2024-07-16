Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що зараз Трамп задає тон передвиборчій кампанії.
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Чи змінить замах на Трампа позицію демократів щодо Байдена
Дональд Трамп побачив додаткову можливість й активно використовуватиме цей факт у своїй передвиборчій кампанії. Зокрема, він вже викликав на слухання в Палаті представників голову секретної служби.
Вони активно качатимуть тему, що нібито була змова демократів проти Дональда Трампа, мовляв, Демократична партія хотіла прибрати конкурента, бо програє вибори,
– мовив Загородній.
Трамп звинувачуватиме чинну владу, що нібито була змова проти нього. Водночас демократи будуть змушені постійно виправдовуватися щодо цієї події.
Навряд чи ця подія змусить Байден знятися з виборів. До того ж його фізичний стан всіх турбуватиме, а на його тлі Трамп виглядає набагато жвавіше,
– зазначив політолог.
На його думку, невдалий замах на Трампа буде однією із топ тем передвиборчої кампанії кандидата від республіканців. Вони прокачуватимуть цю тему ще мінімум місяць.