Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що зараз Трамп задає тон передвиборчій кампанії.

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Чи змінить замах на Трампа позицію демократів щодо Байдена

Дональд Трамп побачив додаткову можливість й активно використовуватиме цей факт у своїй передвиборчій кампанії. Зокрема, він вже викликав на слухання в Палаті представників голову секретної служби.

Вони активно качатимуть тему, що нібито була змова демократів проти Дональда Трампа, мовляв, Демократична партія хотіла прибрати конкурента, бо програє вибори,

– мовив Загородній.

Трамп звинувачуватиме чинну владу, що нібито була змова проти нього. Водночас демократи будуть змушені постійно виправдовуватися щодо цієї події.

Навряд чи ця подія змусить Байден знятися з виборів. До того ж його фізичний стан всіх турбуватиме, а на його тлі Трамп виглядає набагато жвавіше,

– зазначив політолог.

На його думку, невдалий замах на Трампа буде однією із топ тем передвиборчої кампанії кандидата від республіканців. Вони прокачуватимуть цю тему ще мінімум місяць.