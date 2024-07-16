Однак керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що у демократів ще є шанси наздогнати Трампа. Для цього необхідно вдатися до певних кроків.

Важливо This is America․ Чому замах на Трампа змінив усе та чи є ще хоч якісь шанси в Байдена

Потрібно змінити тактику і стратегію

Оскільки Демократична партія опинилась у дуже складній ситуації, насамперед її представникам потрібно замінити кандидата від своєї сили.

Треба працювати з Байденом, щоб він відмовився від участі у виборчій кампанії, тому що вік бере своє. Очевидно, що будь-який молодий кандидат матиме більші шанси, щоб перемогти Трампа,

– наголосив Клочок.

Сьогодні демократи мають змінити виборчу тактику та стратегію через інцидент, який стався з Трампом. Він зараз виглядає супергероєм в очах багатьох американців, навіть тих, які нейтрально ставляться і до нього, і до Байдена.

Для них Трамп це той, хто разом з американцями знову "зробить Америку великою", попри кулі і кров на обличчі. Цей символізм та емоційність грають на руку керівникам виборчої кампанії, і власне вибори Трампа вони вже зробили,

– зауважив він.

Також важливо технічно забезпечити, щоб голосування і підрахунок голосів були проведені максимально прозоро і без фальсифікацій.

Водночас демократи ще мають шанс, але їм потрібно попрацювати. У них ще є час до проведення з'їзду демократів, який має відбутися у серпні. Якщо вони правильно вибудують свою політику, то зможуть спробувати перемогти Трампа. Принаймні час вони ще мають,

– зауважив Валерій Клочок.

Нагадаємо, що 14 липня на мітингу в Пенсільванії у Дональда Трампа стріляли, проте він дістав лише поранення вуха. Водночас Джозеф Байден після замаху на його конкурента у виборчій боротьбі почав менше критикувати Трампа та закликав до єдності.