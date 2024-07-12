Останнім часом американські журналісти неодноразово стверджували, що демократи "благали" Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентської гонки. Чинний президент США заявив, що все ще вважає себе найкращим кандидатом для того, щоб перемогти Трампа на виборах у листопаді.

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Байден продовжуватиме участь

На своїй пресконференції Байден рішуче відхилив численні запитання про колег-демократів, які заявляли, що він більше не готовий до "суворої кампанії" та повинен відмовитися від участі у виборах.

Якщо я почну гальмувати і не зможу виконувати роботу – тоді це сигнал, що я не повинен її робити. Але зараз ознак цього немає, жодної,

– наголосив американський лідер.

Джо Байден додав, що зараз він "просто збирається продовжувати".

До слова, раніше Джо Байден заявив, що найближчим часом не плануватиме заходи після 20:00, аби мати змогу більше поспати. Водночас він запевнив, що може перемогти колишнього президента Дональда Трампа на виборах і ефективно керувати країною ще чотири роки.