Уже за декілька годин після стрілянини команда Байдена зняла телерекламу і призупинила інші політичні комунікації. Зокрема, ті ролики, які наголошували на кримінальному судовому процесі проти Трампа.

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Риторика Байдена після замаху на Трампа

Байден засудив політичне насильство і закликав американців дозволити Федеральну службу безпеки виконувати свою роботу.

Ми маємо об'єднатися як нація,

– сказав нинішній очільник Білого дому.

Також в іншому своєму виступі американський лідер наголосив на необхідності єдності, водночас зазначивши, що політика Дональда Трампа є шкідливою для країни.

Розбіжності неминучі, і американська демократія є частиною людської природи. Але політика ніколи не повинна бути буквальним полем битви або, хай Господь милує, полем вбивств. Сила змінити США завжди повинна бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці.

На думку аналітиків, демократи та Байден продовжуватимуть акцентувати на контрасті між своїм позитивним баченням майбутнього та ретроградною політикою Трампа і республіканців.

Крім того, слід сподіватися, що цей замах може знизити тиск на Байдена з боку демократів. Деякі поплічники американського лідера закликали його відмовитися від участі у виборах через сумніви у його фізичній формі.

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Наостанок згадаємо таке: