Уже через несколько часов после стрельбы команда Байдена сняла телерекламу и приостановила другие политические коммуникации. В частности, те ролики, которые подчеркивали уголовный судебный процесс против Трампа.
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Риторика Байдена после покушения на Трампа
Байден осудил политическое насилие и призвал американцев позволить Федеральной службе безопасности выполнять свою работу.
Мы должны объединиться как нация,
– сказал нынешний глава Белого дома.
Также в другом своем выступлении американский лидер подчеркнул необходимость единства, одновременно отметив, что политика Дональда Трампа является вредной для страны.
Разногласия неизбежны, и американская демократия является частью человеческой природы. Но политика никогда не должна быть буквальным полем битвы или, да Господь милует, полем убийств. Сила изменить США всегда должна быть в руках народа, а не в руках потенциального убийцы.
По мнению аналитиков, демократы и Байден будут продолжать акцентировать на контрасте между своим позитивным видением будущего и ретроградной политикой Трампа и республиканцев.
Кроме того, следует надеяться, что это покушение может снизить давление на Байдена со стороны демократов. Некоторые приспешники американского лидера призвали его отказаться от участия в выборах из-за сомнений в его физической форме.
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Напоследок вспомним следующее:
- Некоторые республиканцы без доказательств обвинили Байдена в том, что его критика Трампа спровоцировала стрельбу.
- 20-летний нападавший Томас Крукс был зарегистрированным республиканцем, но его мотивы неизвестны.