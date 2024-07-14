Вечером 13 июля по местному времени было совершено покушение на американского политика во время его выступления в Пенсильвании. Нападающий Томас Крукс сделал три точных выстрела, которые могли унести жизнь Дональда Трампа.

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Точное покушение на Трампа

Эксперт Винкельсдорф отмечает, что всего несколько сантиметров решили судьбу кандидата в президенты от Республиканской партии, бывшего американского лидера.

Четыре сантиметра справа с точки зрения стрелка – и пуля попала бы в череп Трампа. Бывший президент, вероятно, был бы мертв,

– заявил аналитик.

По словам Ларса Винкельсдорфа, после первого выстрела нападающий понял, что Трампа прикрыли агенты Секретной службы живым щитом. Тогда он открыл огонь по площади, в результате чего погиб человек.

Последний выстрел, который слышен на видео, как констатирует эксперт, был сделан снайпером Секретной службы.

Этим выстрелом они окончательно обезвредили нападавшего. Вероятно, это был выстрел в голову,

– цитирует Винкельсдорфа издание Bild.

В то же время специалист отмечает, что нападающий мог использовать специальные боеприпасы, а отклонение от цели вызвал, очевидно, слишком сильный ветер между стрелком и Трампом.

Обратите внимание! Федеральное бюро расследований утверждает, что стрелком был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Его застрелили полиция на месте происшествия.

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Пока мотив нападения на Трампа – непонятен. Правоохранители начали расследование по соответствующему факту, обещая установить все детали дела.