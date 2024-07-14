Увечері 13 липня за місцевим часом було здійснено замах на американського політика під час його виступу в Пенсильванії. Нападник Томас Крукс зробив три влучних постріли, які могли забрати життя Дональда Трампа.

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Точний замах на Трампа

Експерт Вінкельсдорф зазначає, що всього декілька сантиметрів вирішили долю кандидата у президенти від Республіканської партії, колишнього американського лідера.

Чотири сантиметри праворуч із погляду стрільця – і куля потрапила б у череп Трампа. Колишній президент, ймовірно, був би мертвий,

– заявив аналітик.

За словами Ларса Вінкельсдорфа, після першого пострілу нападник зрозумів, що Трампа прикрили агенти Секретної служби живим щитом. Тоді він відкрив вогонь по площі, внаслідок чого загинула людина.

Останній постріл, який чути на відео, як констатує експерт, був зроблений снайпером Секретної служби.

Цим пострілом вони остаточно знешкодили нападника. Ймовірно, це був постріл у голову,

– цитує Вінкельсдорфа видання Bild.

Водночас фахівець наголошує, що нападник міг використовувати спеціальні боєприпаси, а відхилення від цілі спричинив, вочевидь, занадто сильний вітер між стрільцем і Трампом.

Зверніть увагу! Федеральне бюро розслідувань стверджує, що стрільцем був 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія. Його застрелили поліція на місці події.

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Поки мотив нападу на Трампа – незрозумілий. Правоохоронці розпочали розслідування за відповідним фактом, обіцяючи встановити всі деталі справи.