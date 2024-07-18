Видео, которое выложил мальчик по имени Блуд Уг, полностью воспроизводит покушение на Трампа. Сейчас оно уже недоступно в соцсетях, но многие успели скачать его.

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Покушение на Трампа воссоздали дети из Уганды

Группа детей во главе с тиктокером Блудом Угом показала, как далеко по всему миру распространились шокирующие изображения, которые имитировали хаотичные – и теперь печально известные – сцены. Используя деревянные винтовки и пюпитр из пластиковых ящиков, угандийские дети сатирически воспроизвели стрельбу, когда ребенок, играющий Трампа, поднял кулак в воздух и воскликнул: "Боритесь",

– пишет Daily Mail.

Там приводят комментарии пользователей, которые считают: эта видеопародия показывает, что за событиями в Америке следит весь мир. И шутят, мол, дети-охранники справились лучше, чем Секретная служба, которая допустила открытый доступ на крышу. Так, может, поручить охрану Трампа им?

Момент покушения на Трампа, версия детей из Уганды: смотрите видео

Заметно, что подростки мастерски справились со своими ролями: в то время как "Трамп" сначала не понимает, что происходит, потом хватается за ухо, а затем пытается вдохновить своих сторонников и поднимает кулак, "охрана" быстро отводит его в безопасное место, постоянно оглядываясь. Дети держат игрушечное оружие, к тому же события в ролике сопровождает звуковой ряд реального нападения на Трампа.



Охрана ведет Трампа в безопасное место после попытки покушения – пародия детей из Уганды / Скриншот 24 Канала

Кроме этого, перед "трибуной" стоят сторонники экс-президента. Когда они слышат "выстрелы", то наклоняются вместе с "лидером республиканцев", а когда "Трампа" выводят – кричат в панике. Известно, что во время настоящего покушения на Трампа погиб один из участников митинга и несколько человек получили ранения.



Томас Мэтью Крукс стреляет в Трампа – пародия детей из Уганды / Скриншот 24 Канала

Интересно! Трампа играет сам Блуд Уг. На его странице в тиктоке написано "президент юных тиктокеров". За страницей следят почти 290 тысяч, а лайков там – чуть ли не три миллиона. Блуд часто пародирует выступления различных политиков, а также показывает, что происходит на протестах в разных странах.

Последние новости о покушении на Трампа

Американская разведка предупредила об угрозе новых покушений на экс-президента. Она, предположительно, исходит из Ирана.

А вот рейтинг Байдена неожиданно вырос. Политологи объясняют это так: у американцев из-за покушения на Трампа его кандидатура вызывает ощущение опасности и хаос.