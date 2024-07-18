Відео, яке виклав хлопець на ім'я Блуд Уг, повністю відтворює замах на Трампа. Наразі воно вже недоступно в соцмережах, але багато хто встиг скачати його.

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Замах на Трампа відтворили діти з Уганди

Група дітей на чолі з тіктокером Блудом Угом показала, як далеко по всьому світу поширилися шокуючі зображення, які імітували хаотичні – і тепер сумнозвісні – сцени. Використовуючи дерев'яні гвинтівки та пюпітр із пластикових ящиків, угандійські діти сатирично відтворили стрілянину, коли дитина, що грає Трампа, підняла кулак у повітря і вигукнула: "Бийся",

– пише Daily Mail.

Там наводять коментарі користувачів, які вважають: ця відеопародія показує, що за подіями в Америці стежить увесь світ. І жартують, мовляв, діти-охоронці впоралися краще, ніж Секретна служба, яка допустила відкритий доступ на дах. То, може, доручити охорону Трампа їм?

Момент замаху на Трампа, версія дітей з Уганди: дивіться відео

Помітно, що підлітки майстерно впоралися зі своїми ролями: в той час як "Трамп" спершу не розуміє, що відбувається, потім хапається за вухо, а відтак намагається надихнути своїх прихильників і підносить кулак, "охорона" швидко відводить його в безпечне місце, повсякчас оглядаючись. Діти тримають іграшкову зброю, до того ж події в ролику супроводжує звуковий ряд реального нападу на Трампа.



Охорона веде Трампа в безпечне місце після спроби замаху – пародія дітей з Уганди / Скриншот 24 Каналу

Окрім цього, перед "трибуною" стоять прихильники експрезидента. Коли вони чують "постріли", то нахиляються разом із "лідером республіканців", а коли "Трампа" виводять – кричать у паніці. Відомо, що під час справжнього замаху на Трампа загинув один з учасників мітингу і кілька людей дістали поранення.



Томас Метью Крукс стріляє у Трампа – пародія дітей з Уганди / Скриншот 24 Каналу

Цікаво! Трампа грає сам Блуд Уг. На його сторінці в тіктоці написано "президент юних тіктокерів". За сторінкою стежать майже 290 тисяч, а вподобайок там – ледве не три мільйони. Блуд часто пародіює виступи різних політиків, а також показує, що відбувається на протестах в різних країнах.

Останні новини про замах на Трампа

Американська розвідка попередила про загрозу нових замахів на експрезидента. Вона, імовірно, походить з Ірана.

А от рейтинг Байдена неочікувано виріс. Політологи пояснюють це так: в американців через замах на Трампа його кандидатура викликає відчуття небезпеки та хаос.