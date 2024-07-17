Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що попри неприпустимість насильства у політиці та проти будь-якої людини, замах на кандидата від республіканців викликає багато запитань в американському суспільстві. Він зазначив, що американці по-різному сприймають цю подію.

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Рейтинги кандидатів у президенти США

Він наголосив, що у суспільстві очікували, що рейтинг Трампа після цього інциденту значно зросте і він стане беззаперечним фаворитом передвиборчих перегонів. Однак цього не відбулось.

За даними останньої соціології, після замаху на офіційного кандидата в президенти від республіканської партії, рейтинг змінився. Джо Байден скоротив відставання від Трампа до 1%, а Трамп отримав лише додаткових 2%,

– зауважив Максим Джигун.

Соціологи США підкреслили, що в американців через замах на Трампа його кандидатура викликає відчуття небезпеки та хаосу, на відміну від постаті Байдена. Політолог пояснив, що та ситуація, яка відбулася може повторитися і в майбутньому, а для політичної системи та для добробуту звичайних громадян це не хороший знак.