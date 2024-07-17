Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что несмотря на недопустимость насилия в политике и против любого человека, покушение на кандидата от республиканцев вызывает много вопросов в американском обществе. Он отметил, что американцы по-разному воспринимают это событие.

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Рейтинги кандидатов в президенты США

Он отметил, что в обществе ожидали, что рейтинг Трампа после этого инцидента значительно возрастет и он станет безоговорочным фаворитом предвыборной гонки. Однако этого не произошло.

По данным последней социологии, после покушения на на официального кандидата в президенты от республиканской партии, рейтинг изменился. Джо Байден сократил отставание от Трампа до 1%, а Трамп получил лишь дополнительные 2%,

– отметил Максим Джигун.

Социологи США подчеркнули, что у американцев из-за покушения на Трампа его кандидатура вызывает ощущение опасности и хаоса, в отличие от фигуры Байдена. Политолог объяснил, что та ситуация, которая произошла может повториться и в будущем, а для политической системы и для благосостояния обычных граждан это не хороший знак.