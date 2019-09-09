Покушение на Мосийчука: следствие установило организатора, это – "личный палач" Кадырова

Служба безопасности установила, кто организовал покушение на бывшего народного депутата Игоря Мосийчука в октябре 2017 года. Это – гражданин России, который, пользуясь поддельными документами, неоднократно наведывался в Украину после инцидента.

Взрыв, в результате которого погибли охранник Мосийчука, случайный прохожий и был ранен сам экс-"радикал" произошел 25 октября под редакцией телеканала "Эспрессо". В апреле 2018 года в СБУ назвали имена исполнителей преступления – это Александр Григорян, Игорь Лысак, Михаил Мятных, а также российские разведчики.

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Организатор покушения на Мосийчука – гражданин России. Он тщательно собирал информацию о нем, а именно – где тот живет, где бывает, каким транспортом пользуется и тому подобное. Об этом "Украинские новости" информируют со ссылкой на материалы судебного дела.

Злоумышленник впервые прибыл в Украину в июне 2016 года. С этого периода и до марта 2017 года систематически наведывался сюда.

Интересно, что за угрозы национальным интересам в сфере госбезопасности Украина 23 апреля запретила ему въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Впрочем, это не остановило этого россиянина. В конце июня, а затем в конце июля он снова осуществляет визит в Украину. При чем, в первом случае он находился там 17 дней. Мужчина использовал документы гражданина Украины , осужденного в 2013 году за выращивание маковой соломки.

Эту информацию подтвердил сам Мосийчук. Он даже называет имя организатора покушения и указывает на ряд резонансных преступлений, которые совершил или помог организовать этот россиянин.

Да, это правда! Организатором покушения на меня является Руслан Кемаль! Он же является организатором убийства моей помощницы, героя АТО Амины Окуевой и покушения на жизнь ее мужа Адама Осмаева. Именно он 22 мая 2013 в Турции убил почетного консула Чеченской республики Ичкерия Медета Онлу,

– пишет он.

Мосийчук добавляет: Кемаль – "личный палач" Рамзана Кадырова. По его словам, у следствия есть все доказательства в отношении этого лица.