Покушение на тернопольского ректора Крысоватого: полиция обнародовала видео с его обидчиком

Неизвестного взрывателя сейчас разыскивают. На вид ему всего 18 – 25 лет. Всех, кто мог видеть это лицо или находиться в местах, где его зафиксировали видеокамеры, просят обращаться в полицию.

Так, правоохранители уже обнародовали видео с камер видеонаблюдения с обидчиком ректора Тернопольского экономического университета Крысоватого.

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Полицейские пытаются установить личность неизвестного и разыскивают людей, которые могут предоставить полезную для следствия информацию.

Они также называют приметы преступника: ему 18-25 лет, рост – 160-170 сантиметров.

Если вы узнали этого человека и знаете о том, где он находится, или вы находились в промежуток времени с 1:30 до 3:00 4 сентября в селе Петриков или микрорайоне "Дружба" в Тернополе, или проезжали на автомобиле с регистратором по улице Будного, звоните на линию 102,

– призывают полицейские.

Смотрите видео с подозреваемым в покушении на жизнь ректора Крысоватого:

Несмотря на тяжелые травмы и ампутацию Крысоватый уже успел поблагодарить в сети тернопольских спасателей. Именно им, говорит ректор ТНЭУ, он с женой обязаны жизнью.

Что известно о покушении на Андрея Крысоватого?

Оно произошло 4 сентября во дворе частного дома семьи Крысоватых в селе Петриков, что под Тернополем. Так, Андрей Крысоватый увидел у дома подарочный сверток. Когда он его поднял – раздался громкий взрыв, в результате которого сильные повреждения получил сам ректор тернопольского вуза и его жена.

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Медикам пришлось ампутировать левую руку Андрея Крысоватого, его жена из-за инцидента потеряла глаз.

В пакете с взрывчаткой была записка с угрозами: "Подарок от нас. Memento mori, ректор, Memento mori". С латинского эти слова означают "помни о смерти".

Пока существует угроза жизни другим жителям Тернополя, ведь этот взрыв не является первым. В начале августа подобный взрывной пакет оставили на капоте иномарки. Автомобиль принадлежал жене экс-заместителя мэра города Каминского. Полиция видит серийность этих преступлений и не исключает, что могут случиться похожие взрывы.

Что известно про Андрея Крысоватого? Украинский ученый, экономист, доктор наук, профессор. Родился в 1965 году. Завершил обучение в аспирантуре Киевского государственного экономического университета, стажировался в университетах Нидерландов, Нью-Йорка, Дрездена. На посту ректора Тернопольского национального экономического университета он находится с 2013 года.



Кстати, весной 2017 года вблизи Тернополя произошло ДТП с участием автомобиля Крысоватого. Тогда водитель не остановился, не поинтересовался состоянием водителя другой машины, а начал убегать. Однако вскоре вынужден был остановиться, поскольку в его автомобиле Land Rover заклинило колесо. По одной из версий, за рулем находился вроде не сам ректор, а его сын.