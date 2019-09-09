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      Замах на тернопільського ректора Крисоватого: поліція оприлюднила відео з його кривдником

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      Цей чоловік залишив вибухівку під домом у Крисоватого
      Цей чоловік залишив вибухівку під домом у Крисоватого / скріншот із відео

      Невідомого підривача наразі розшукують. На вигляд йому всього 18 – 25 років. Усіх, хто міг бачити цю особу чи перебувати у місцях, де її зафіксували відеокамери, просять звертатися в поліцію.

      Так, правоохоронці вже оприлюднили відео із камер відеоспостереження з кривдником ректора Тернопільського економічного університету Крисоватого.

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      Поліцейські намагаються встановити особу невідомого та розшукують людей, що можуть надати корисну для слідства інформацію.

      Вони також називають прикмети злочинця: йому 18 – 25 років, зріст – 160 –170 сантиметрів.

      Якщо ви впізнали цю особу і знаєте про те, де вона перебуває, або ви перебували в проміжок часу з 1:30 до 3:00 4 вересня у селі Петриків чи мікрорайоні "Дружба" у Тернополі, або проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного, телефонуйте на лінію 102,
      – закликають поліцейські.

      Дивіться відео з підозрюваним у замаху на життя ректора Крисоватого:

      Попри важкі травми та ампутацію Крисоватий вже встиг подякувати у мережі тернопільським рятувальникам. Саме їм, каже ректор ТНЕУ, він із дружиною завдячують життям.

      Що відомо про замах на Андрія Крисоватого?

      Він трапився 4 вересня на подвір’ї приватного будинку сім’ї Крисоватих у селі Петриків, що під Тернополем. Так, Андрій Крисоватий побачив біля дому подарунковий згорток. Коли він його підняв – пролунав гучний вибух, в результаті якого сильні пошкодження отримав сам ректор тернопільського вишу і його дружина.

      До теми: Замах на ректора університету в Тернополі Крисоватого: основні версії поліції

      Медикам довелося ампутувати ліву руку Андрія Крисоватого, його дружина через інцидент втратила око.

      У пакунку з вибухівкою була записка з погрозами: "Подарунок від нас. Memento mori, ректор, Memento mori". З латинської ці слова означають "пам’ятай про смерть".

      Наразі існує загроза життю іншим жителям Тернополя, адже цей вибух не є першим. На початку серпня подібний вибуховий пакет залишили на капоті іномарки. Автомобіль належав дружині ексзаступника мера міста Камінського. Поліція вбачає серійність цих злочинів і не виключає, що можуть трапитися схожі вибухи.

      Що відомо про Андрія Крисоватого? Український вчений, економіст, доктор наук, професор. Народився 1965 року. Завершив навчання в аспірантурі Київського державного економічного університету, стажувався в університетах Нідерландів, Нью-Йорка, Дрездена. На посаді ректора Тернопільського національного економічного університету він перебуває з 2013 року.

      До речі, весною 2017 року поблизу Тернополя сталася ДТП за участю автомобіля Крисоватого. Тоді водій не зупинився, не поцікавився станом водія іншої автівки, а почав тікати. Однак невдовзі змушений був зупинитися, оскільки в його автомобілі Land Rover заклинило колесо. За однією з версій, за кермом перебував начебто не сам ректор, а його син.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Тернопіль Вибух Постраждалі Поліція
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