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      Замах на ректора університету в Тернополі Крисоватого: основні версії поліції

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      Слідство озвучило три версії замаху на ректора ТНЕУ Крисоватого
      Слідство озвучило три версії замаху на ректора ТНЕУ Крисоватого / Фото з Facebook

      У Тернополі 4 вересня ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий підняв біля свого будинку пакет, і той вибухнув у його руках. Чоловік разом з дружиною перебувають у важкому стані в лікарні. Наразі правоохоронці розглядають три основні версії замаху на життя ректора.

      Пакет з вибухівкою невідомі підкинули до будинку Крисоватого в селі Петриків, у передмісті Тернополя. Як тільки ректор підняв його – пролунав сильний вибух. У результаті вибуху, у чоловіка розірвало кисть лівої руки, а дружина отримала осколкові поранення. Подружжя госпіталізували у важкому стані, але загроз їхньому життю немає.

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      У пакунку з вибухівкою була записка з погрозами: "Подарунок від нас. Memento mori, ректор, Memento mori". Зауважимо, Memento mori – це погроза вбивством. 

      Начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол під час брифінгу розповів, що слідчі розглядають декілька версій щодо причин злочину, пише УНІАН.

      Наразі потерпілий ще не давав свідчень. Слідчі розробляють кілька версій: особистої помсти, вимагання коштів та через конфлікти, пов’язані з землею університету,
      – сказав Богомол. 

      За його даними, вибухівку заклали при вході на подвір’я будинку Крисоватого близько 2 години ночі.

      Правооохоронці попереджають, що наразі існує загроза життю іншим жителям Тернополя. Цей вибух не є першим. На початку серпня подібний пакет залишили на капоті авто дружини ексзаступника мера міста Владислава Стемковського. Тому, поліція вбачає серійність цих злочинів і не виключає, що можуть трапитися схожі вибухи.

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      Богомол розповів, що і в ситуації Крисуватого, і в Стемковського, вибуховий пристрій було виготовлено дуже фахово, спрацьовував він від зміни положення.

      "Такий пристрій і закласти непросто. У першому випадку ми спочатку підозрювали, що чоловік, який отримав поранення від вибуху, і заклав даний пристрій, але потім переконалися, що це не так. І в першому випадку не було уражаючих елементів, тоді це було попередження. Сьогоднішній пристрій додатково містив шматки дроту та цвяхів, він був скерований на спричинення серйозних тілесних ушкоджень", – додав поліцейський.

      На закінчення, Богомол застеріг тернополян від підбурювання до самосудів чи розправ над чиновниками.

      Хто такий Андрій Крисоватий?Український вчений, економіст, доктор наук, професор. Народився 1965 року. Завершив навчання в аспірантурі Київського державного економічного університету, стажувався в університетах Нідерландів, Нью-Йорка, Дрездена. Ректор Тернопільського національного економічного університету з 2013 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Тернопіль Вибух Поліція Розслідування Кримінальні новини Студенти Постраждалі
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